Pronta per iniziare un’altra domenica di Serie A con tanti appuntamenti, dopo la sfida tra Roma e Lazio. Non mancano le novità dai campi, qui tutte le formazioni ufficiali in arrivo in tempo reale dalle singole gare. Per non perdervi neanche una scelta in ottica fantacalcio!Nel Cagliari recupera Borriello, out Isla. Confermato Caprari nel Pescara. Tocca a Verdi (recuperato) nel Bologna, spazio a Thereau nell’Udinese, rientra Rigoni nell’attacco del Genoa. Clamoroso Fiorentina, rimane fuorimentre gioca Nestorovski nel Palermo. Sorpresa Ricci nel Sassuolo, fuori Maccarone, ok Falcinelli nel Crotone mentre il Milan sceglie. Novità Bastien nel Chievo sulla trequarti, possibile che si passi al 4-2-3-1.