È tornato al gol dopo 44 giorni, con la doppietta che ha regalato alla Lazio la vittoria contro il Verona. Ciro Immobile fa festa in campo e nella classifica dei bomber di Serie A, dove consolida il primo posto con 22 reti messe a segno da inizio campionato. L’attaccante biancoceleste aumenta il vantaggio su Mauro Icardi (a 18 gol) e si invola nelle scommesse Snai sul capocannoniere, dove è offerto a 1,45 davanti al nerazzurro (3,50) e a Dries Mertens, lontano però a 12 volte la posta. Ottime notizie anche dal fronte assist: fin qui Immobile ha servito ai compagni 8 passaggi decisivi, il miglior risultato in Serie A insieme a quello del sampdoriano Gaston Ramirez. Un bilancio che piazza il laziale a 7,50 nelle scommesse Snai sul miglior assistman (in questo caso si tiene conto solo di quelli vincenti) del campionato. Davanti al centravanti della Lazio c’è proprio Ramirez (6,50) alla pari con altri due specialisti, Antonio Candreva e Lorenzo Insigne. A 7,50 trova spazio anche un altro biancoceleste, Luis Alberto, così come Mertens e Perisic, mentre per Pjanic si arriva a 10,00.