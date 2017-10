Dopo la sosta per le gare della Nazionale, torna il campionato di Serie A con l’ottava giornata. Ecco le quote Better. Due grandi sfide si disputeranno negli anticipi di sabato prossimo: alle ore 18 la favorita Juventus (a 1,50) ospiterà la Lazio (a 6,25) che non batte i bianconeri in campionato dal lontano dicembre 2003; alle 20:30 la Roma (a 2,80) riceverà il Napoli (a 2,80), nei due confronti della passata stagione una vittoria a testa, ottenuta per entrambe fuori casa. Il “match lunch” di domenica si giocherà allo stadio “Franchi” e in lavagna Better la favorita Fiorentina (a 1,62), reduce dalla sconfitta a Verona con il Chievo, affronterà l’Udinese (a 5,50). Stadio “Dall’Ara” pieno per il ritorno dell’atteso derby emiliano tra il Bologna (a 1,90) e la Spal (a 4,50) che tra le neo promosse è la squadra partita meglio in questo primo scorcio di stagione. Dopo le sconfitte del turno precedente, il Sassuolo (a 2,30) e il Cagliari (a 2,25) cercheranno il pronto riscatto rispettivamente contro il Chievo (a 3,30) e il Genoa (a 3,35). Il blitz del Torino a Crotone è quotato a 1,95, il successo dei calabresi è a 3,95. Quote Better molto equilibrate per la sfida tra la Sampdoria (a 2,70) e l’Atalanta (a 2,65). La domenica calcistica si chiuderà con il posticipo serale, il 219esimo derby della Madonnina di campionato, tra la favorita Inter (a 2,10) e il Milan (a 3,50). Chiuderà invece l’ottava giornata il posticipo di lunedì al “Bentegodi” tra il Verona (a 1,90), terz’ultimo, e il fanalino di coda Benevento (a 4,40) ancora all’asciutto in classifica.