Lo scudetto è stato assegnato e nell’ultima giornata di Serie A rimane la sfida per il secondo posto alle spalle della Juventus. La Roma precede il Napoli di un solo punto e la sfida a distanza è in programma domenica alle ore 18.00, con le due squadre che giocheranno in contemporanea. La Roma riceve all’Olimpico un Genoa ormai sicuro della salvezza: per il bookmaker Stanleybet i giallorossi sono favoriti a 1.05 mentre il successo dei rossoblù è altissimo a 26.00 (X a 12.50). Difficile che il Genoa rovini l’ultima di Francesco Totti con la maglia della Roma: per Stanleybet il gol del capitano vale 1.40, la doppietta è a 2.50.Il Napoli sarà invece impegnato al Ferraris contro la Sampdoria. Anche per i partenopei il confronto è con una squadra che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, quindi le quote sono tutte dalla parte degli uomini di Sarri: a 1.15 la vittoria dei terzi in classifica mentre i tre punti dei blucerchiati sono lontanissimi a 16.00 (pari a 7.20).Discorso ancora aperto in fondo alla graduatoria, dove Empoli e Crotone stanno lottano per la salvezza. Domenica alle 20.45 i toscani affronteranno in trasferta il Palermo mentre i rossoblù riceveranno la Lazio. Entrambe le formazioni sono favorite: l’undici di Martusciello è avanti a 1.45 sui rosanero siciliani, dietro a 6.50 (patta a 4.20), mentre i calabresi sono in vantaggio a 1.85 sui biancocelesti di Inzaghi, dati a 3.30 (X in schedina a 3.95).Per quel che riguarda gli altri match, la Juve si gode la passerella a Bologna nell’anticipo di domani alle 18.00, prima della finale di Champions di sabato prossimo col Real: Allegri e i suoi sono comunque avanti in quota a 2.40 contro il 3.05 dell’«1» (pareggio a 3.35).Il Milan, sicuro dei playoff di Europa League dopo la vittoria di domenica scorsa, vola a Cagliari: rossoneri avanti a 1.93, sardi dietro a 3.60 con la parità a 3.65.L’altra milanese, l’Inter, saluta il pubblico del Meazza affrontando l’Udinese: nerazzurri a 1.34 contro l’8.20 dei friulani (pari a 4.90). Completano il turno: Atalanta – Chievo Verona (1 1.28 – X 5.50 – 2 9.10), Fiorentina – Pescara (1 1.17 – X 6.70 – 2 15.00) e Torino – Sassuolo (1 1.60 – X 4.15 – 2 4.90).