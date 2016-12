Tutto pronto per la 17esima giornata del campionato di Serie A: nei tre anticipi di sabato sono favorite tutte le squadre che giocano in casa. L’Empoli - a 2,10 nelle quote Better - il Milan (a 1,95) e la Juve (a 1,78) ospiteranno rispettivamente il Cagliari (a 3,70), l’Atalanta (a 4,20) e la Roma (a 4,75). Il match clou di domenica vedrà di fronte il Sassuolo (a 3,60) e la favorita Inter (a 2,05). Quattro partite in programma alle ore 15: le quote Better sorridono al Napoli (a 1,52) e all’Udinese (a 1,63) che davanti al loro pubblico affronteranno il Torino (a 6,25) e il Crotone (a 6,00). Più equilibrate le partite tra Chievo (a 2,25) e Sampdoria (a 3,40) e tra Pescara (a 2,45) e Bologna (a 3,10). In lavagna Better, per i due posticipi serali, la Lazio (a 2,05) e il Genoa (a 1,55) sono avanti su Fiorentina (a 3,75) e Palermo (a 6,50).