La Serie A riparte dopo il giro di boa con il Napoli campione d’inverno ma reduce dalla delusione dell’eliminazione in Coppa Italia con il rocambolesco 2-1 con l’Atalanta. Tra venerdì e sabato le dieci gare in programma prima delle sosta che rivedrà in campo le formazioni della massima serie il 21 gennaio. Saranno Chievo Verona ed Udinese le prime due squadre a scendere in campo, venerdì alle 18,00, con i bianconeri in gran spolvero con ben cinque vittorie consecutive ed i padroni di casa che stanno registrando nelle ultime prestazioni numerosi passi falsi. Sulla lavagna di BetFlag, si legge in una nota, non è gara da tripla ma poco ci manca con l’1 a 2,95, il 2 a 2,45 e l’X a 3,20. In serata alle 20,45 il match clou della giornata, la ventesima, con Fiorentina-Inter che in questa parte della stagione è veramente gara della verità per entrambe. Questa sì è veramente gara da tripla con l’1 viola e il 2 nerazzurro entrambi a 2,65 e con l’X a 3,25.

Sabato si ricomincia con il match lunch delle 12,30 che questa volta vede coinvolti Torino e Bologna. Per la bandiera delle scommesse padroni di casa favoriti con l’1 che raddoppia la scommessa, ben lontano dal 3,75 del 2 degli ospiti con l’X che si assesta a 3,40. Tra le decine di tipologie di scommesse l’1 o over 2,5 il sì è bancato a 1,41, l’X o over 2,5 sì a 1,37 e 2 o over 2,5 a 1,65. Alle 15 il Milan ospita il Crotone ed è pronostico a senso unico con quote a tinte rossonere con l’1 popolare a 1,35, che schizza a 4,95 per l’X e arrotonda a 8,50 per il 2 dei calabresi. Ed anche, il multigoal da 1 a 2 sì a 2,50, il multigoal da 1 a 3 sì a 1,56, il multigoal da 2 a 4 sì a 1,52 e il multigoal da 3 a 4 sì a 2,40. Ancor più basso l’1 del Napoli che al San Paolo ospita l’Hellas Verona ed è offerto a 1,12, lontanissimo dall’8,75 dell’X del 90° e dal 2 dei veneti ad un lunare 18,50. Alle 18 tocca alla Roma fare gli onori di casa ad un’Atalanta su di giri per aver superato il turno in Coppa ai danni del Napoli. Per BetFlag giallorossi favoriti e 1 discretamente basso a 1,75, che raddoppia a 3,80 per l’X ed assestarsi a 4,55 per il 2 dei bergamaschi. In serata alle 20,45 la Juve è di scena al Sant’Elia per affrontare un Cagliari da prendere con le pinze.