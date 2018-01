Torna la Serie A, con le prime partite del girone di ritorno che si giocheranno tra questa sera e domani, prima della sosta invernale. La ventesima giornata del campionato, sulla carta, vede tutte le big favorite nei rispettivi match seppur con alcune insidie: è il caso dell’Inter, in netta flessione nelle ultime settimane e chiamata all’impegnativa trasferta di Firenze di questa sera contro i viola guidati dall’ex Pioli. Per Stanleybet, si legge in una nota, la partita si preannuncia equilibrata, con i nerazzurri leggermente in avanti nelle quote a 2.65 contro il 2.70 per la Fiorentina, mentre il pareggio è il risultato meno probabile a 3.20. Prima, alle 18.00, altro match equilibrato tra Chievo Verona e Udinese: i gialloblù si partono di poco sotto davanti al proprio pubblico a 3.05, mentre le chance della formazione di Oddo si assestano a 2.52 e la X a 3.00. Domani, invece, apriranno le danze alle 12.30 il Torino del neo allenatore Mazzarri e il Bologna, con i granata favoriti all’Olimpico a 2.15 e con i rossoblù corsari bancati a 3.40, pareggio fisso a 3.30. Passando alle gare delle 15.00, nei pronostici il Napoli sembra avere già la vittoria in tasca partendo in schiacciante superiorità sul tabellone di Stanleybet.it a 1.11 contro il 22.00 per l’impresa impossibile dell’Hellas Verona, con la parità altrettanto improbabile a 8.75. La musica non cambia per Lazio e Milan: i biancocelesti sono dati vincenti in casa della SPAL a 1.53, mentre i ferraresi seguono distaccati a 6.30 e la X è data a 4.00. Il Milan, dopo il derby vinto in Coppa Italia, ha la possibilità di proseguire il momento positivo nella gara interna contro il Crotone, con i bookie che vedono i rossoneri in avanti a 1.35 contro l’alto 8.75 per i calabresi, pareggio a 4.85. Poi, alle 18.00, toccherà alla Roma ospitare l’Atalanta in un match in cui i giallorossi partono sì favoriti ma che li vedrà affrontare una formazione che spesso è in grado di ribaltare i pronostici. Nella lavagna di Stanleybet i ragazzi di Di Francesco sono dati in quota a 1.72, i nerazzurri di Bergamo a 4.60 e la X a 3.80. Infine, la Juventus: la banda di Allegri parte nettamente sopra a 1.30, con il Cagliari che, pur giocando davanti al proprio pubblico, è ben lontano a 11.00 e il pareggio a 5.00. Completano il turno Benevento – Sampdoria (1 3.30 – X 3.40 – 2 2.15) e Genoa – Sassuolo (1 2.15 – X 3.20 – 2 3.50).