La Serie A torna in campo e il match lunch è gara di assoluto interesse e vedrà di fronte l’Atalanta e il Napoli. Gara delicata per entrambe le contendenti e test di verifica per le legittime ambizioni di entrambe. Sulla lavagna di BetFlag ospiti naturalmente favoriti ma moltiplicatore alto per il 2 bancato a 2,05 e che sintetizza le difficoltà che potrebbe riservare agli uomini di Sarri. Quote affiancate per l’X a 3,45 e l’1 dei padroni di casa a 3,55. Coefficienti sostanzialmente differenti per l’esito al 15° con l’1 a 7,80, l’X a 1,23, il 2 a 6,10, e al 30° co n l’1 a 4,29, l’X a 1,73 e il 2 a 3,40. Alle 15 gara da quasi tripla tra Sampdoria e Fiorentina: 2 a 2,45, 1 a 2,80 e X a 3,40. Particolarmente congrue le scommesse a doppia chance con l’1X a 1,53, l’X2 a 1,42 e l’12 a 1,30. Quota molto bassa, invece, per l’1 della Lazio contro il Chievo a 1,25, parecchio lontana dall’X a 6,25 e dal 2 a 11,00. Ed inoltre, l’1 o over 2,5 sì a 1,07, no a 5,70, l’X o over 2,5 con il sì a 1,26 e il no a 3,20, il 2 o over 2,5 sì a 1,41 e no a 2,50. Partita delicata in proiezione salvezza tra Verona e Crotone con il fattore campo che potrebbe condizionare il risultato finale. Le proposte di BetFlag vedono favorita la formazione veneta con l’1 a 2,10, distante dal 3,60 del 2 dei calabresi e con l’X a 3,25. Tra le innumerevoli tipologie di scommesse offerte il multigoal da 1 a 2 sì a 2,05, il multigoal da 1 a 3 sì a 1,42, il multigoal da 2 a 3 sì che raddoppia la giocata, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,65. Alle 18 è la volta di Cagliari Milan, con la formazione di Gattuso accreditata con quozienti più bassi e dunque alla vigilia favorita al Sardegna Arena: 2 a 2,00, X a 3,35 e 1 a 3,75. Tra due compagini timorose in un passo falso la somma goal primo tempo è scommessa da considerare: 0 goal a 2,70, un goal a 2,45, 2 goal a 4,85 e oltre 2 goal a 6,00. In serata, alle 20,45, fischio d’avvio per Inter-Roma con i nerazzurri favoriti ma non troppo in virtù dell’1 a 2,30, l’X a 3,45 e 2 che triplica la posta. Come al solito molto congrue le quote abbinate ai risultati esatti, a cominciare dallo 0 – 0 a 13,25, l’1 – 0 a 9,75, il 2 – 0 a 13,00, lo 0 – 2 a 15,00, il 2 – 2 a 11,50, lo 0 – 3 a 30,00 e l’1 – 2 a 10,00. Lunedì sera, alle 20,45, Juve – Genoa chiude la griglia degli incontri della ventunesima giornata. Per i quotisti di BetFlag gara a senso unico e quote a tinte bianconere molto popolari a cominciare dall’1 a 1,20, che quintuplica a 6,25 per l’X sino all’eloquente 15,50 per il 2 dei liguri. Scorrendo le scommesse l’1 + under 1,5 è consigliato a 5,50, l’X + under 1,5 a 13,00, il 2 + under 1,5 a 27,00, l’1 + over 1,5 a 1,70, l’X + over 1,5 a 36,00 e il 2 + over 1,5 a 33,00.