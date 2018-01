Nel prossimo week end si giocherà per la 22esima giornata di Serie A. Su Better il successo esterno esterno dell’Atalanta ai danni del Sassuolo è quotato a 2,15, come si legge in una nota. I tre punti per gli emiliani sono a 3,45; Juventus (a 1,35) favorita a Verona contro il Chievo (a 9,00). Il lunch match di domenica si disputerà a Ferrara tra la Spal (a 5,25) e la favorita Inter (a 1,65). Cinque partite si giocheranno alle ore 15. Napoli (a 1,20), Torino (a 1,43) e Fiorentina (a 1,28) partiranno con i favori del pronostico Better e ospiteranno rispettivamente il Bologna (a 13,00), il Benevento (a 7,00) e Verona (a 10,50). Il successo interno del Crotone sul Cagliari è quotato a 2,35, la vittoria dei sardi a 3,25. Entrambe sconfitte nell’ultima partita, il Genoa (a 2,30) e l’Udinese (a 3,30) si affronteranno al Ferraris. Alle 18 al Meazza il big match della giornata tra due squadre in ottima forma: il Milan (a 2,55) di Gattuso contro la Lazio di Inzaghi (a 2,80); qui il pareggio si gioca a 3,30. Chiuderà la giornata il posticipo serale dell’Olimpico con la Roma (a 1,40) nettamente favorita in lavagna Better sulla Sampdoria (a 7,25).