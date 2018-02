Il Milan punta a confermare i recenti progressi sul campo della Spal e le quote confortano Gattuso: «2» a 1,80, speranze emiliane a 4,50. L'Inter va a caccia della vittoria che manca da otto partite: l'«1» contro il Bologna è a 1,50, il «2» sale fino a 7,00. Spalletti è in piena sindrome «X»: il sesto pareggio di fila è a 4,25. A bassissima quota (1,15) i tre punti della Roma in casa con il Benevento; il «2» campano è un'impresa da 16. Il Crotone, in grande spolvero contro l'Inter, avrà per i quotisti SNAI vita dura contro l'Atalanta: a 1,87 il «2» bergamasco, molto più probabile del segno «1», dato a 4,50. Avanti il Torino (1,85) nel match interno con l'Udinese (4,25), così come la Samp (1,45) a Marassi contro il Verona (7,00). Punti pesanti in palio al Mapei Stadium tra Sassuolo (favorito a 2,15) e Cagliari (3,50). Equilibrio tendente al «2» nell'altro scontro salvezza, al Bentegodi, tra Chievo (2,90) e Genoa (2,65).