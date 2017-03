Nel prossimo fine settimana si disputerà la 30esima giornata di Serie A. Nei due anticipi del sabato scenderanno in campo le squadre romane. Entrambe sono favorite nelle quote Better, il marchio scommesse di Lottomatica: alle ore 18 la Lazio (a 1,75) sarà impegnata in trasferta contro il Sassuolo (a 4,50); alle ore 20.45 la Roma (a 1,17) ospiterà l’Empoli (a 16,00). Nel lunch match di domenica il Torino (a 1,83) riceverà l’Udinese (a 4,30). Domenica cinque partite si giocheranno alle ore 15. Sulla lavagna Better sono favorite la Fiorentina (a 1,45) e il Chievo (a 1,80), che in casa riceveranno rispettivamente il Bologna (a 7,25) e il Crotone (a 4,85), e il Milan (a 1,52) che sarà impegnato a Pescara (a 5,75). Il blitz dell’Atalanta al Ferraris contro il Genoa è quotato in lavagna Better a 2,10, il successo dei rossoblù è a 3,65. In cerca di una vittoria, per coltivare ancora speranze di salvezza, è il Palermo (a 2,35) che al Barbera riceverà il Cagliari (a 3,10). Nel posticipo di domenica al San Paolo il Napoli (a 2,55) affronterà la capolista Juventus (a 2,85) dell’ex Higuain. Chiuderà la 30esima giornata la sfida del Meazza di lunedì tra l’Inter (a 1,32) e la Sampdoria (a 8,50).