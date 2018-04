La Serie A questa settimana propone il terzo ed ultimo turno infrasettimanale della stagione. In attesa dell’ormai prossimo scontro diretto con il Napoli, la Juve - si legge in una nota di BetFlag - dopo essersi portata a +6, cerca il via libera in quel di Crotone, mercoledì alle 20,45, per la conquista del settimo scudetto consecutivo. Benevola la lavagna di BetFlag con la formazione bianconera che banca il 2 con la quota popolare di 1,35, staccatissima dal 4,75 per l’X e dal 9,75 per l’1 storico dei calabresi. Meno sbilanciate le quote per l’esito al 15° con l’1 a 9,41, l’X a 1,33, il 2 a 4,05, e al 30° con l’1 a 6,64, l’X a 2,00 e il 2 a 2,20. Si può scommettere sul sì alla marcatura di Mario Mandzukic a 2,15, di Juan Guillermo Cuadrado Bello a 3,50, di Gonzalo Gerardo Higuain a 1,75, di Simeon Touchkwu Nwankwo a 4,00, di Douglas Costa De Souza a 3,20, di Paulo Bruno Dybala a 1,80 e Marcello Trotta a 4,00. Ospiti favoriti anche in Torino – Milan, sempre alle 20,45, ma 2 tutt’altro che popolare a 2,35, con l’X a 3,25 e 1 granata a 3,05. Da non sottovalutare la giocata in doppia chance con l’12 a 1,32, l’X2 a 1,36 e l’1X a 1,57. Ventitré i punti che dividono in classifica Roma da un Genoa che viaggia in una posizione di classifica di assoluta tranquillità. Quote giallorosse con l’1 a 1,45, che triplica a 4,35 per l’X per arrivare a 6,75 per il 2. Ed inoltre, il multigoal da 1 a 2 sì a 2,35, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,05, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,45 e multigoal oltre 7 sì a 18,00. Può valere una stagione, invece, la posta in palio tra Spal e Chievo Verona, quart’ultima e quint’ultima con appena due punti che li dividono in graduatoria. Emiliani, con cinque pareggi di fila, con il fattore campo dalla propria parte e con i gialloblu da tempo incapaci di fare risultato fuori casa ormai da nove turni, avanti nei pronostici con l’1 a 2,15, l’X a 3,10 e 2 a 3,60. Particolarmente importanti i moltiplicatori per il metodo del primo goal a 6,00 con colpo di testa, a 9,00 su rigore, su punizione a 13,00 e a 25,00 su autorete. Da tripla Fiorentina – Lazio, il match clou della 33a giornata. Viola in corsa per l’Europa League imbattuti da otto giornate ma con gli ospiti ancora in corsa per un posto in Champions. BetFlag offre l’1 a 2,75, non certo molto lontano dal 2,50 per il 2 biancoceleste e con l’X a 3,40. Se si scommette in under/ over, l’1,5 a 3,65 e 1,25, l’under/ over 2,5 a 1,90 e 1,80, l’under/ over 3,5 a 1,35 e 3,00. In attesa del confronto diretto è sempre bianconero l’avversario del Napoli che ospita al San Paolo un’Udinese con pochissime chance di fare risultato a leggere le indicazioni di BetFlag: 1 popolarissimo a 1,16, X naturalmente molto alto a 7,25 e 2 a 17,25. A doppia cifra molti risultati esatti, a cominciare dallo 0 - 0 a 18,00, al 3 – 2 a 27,00, al 4 – 2 a 40,00, fino a sfondare quota 100,00 con l’1 – 3 e il 3 – 3 e a 200,00 con l’1 – 4, il 2 – 4 e il 3 – 4.