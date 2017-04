Cinquecentoquaranta minuti alla fine del campionato di Serie A: nei classici due anticipi del sabato l’Atalanta (a 1,33 su Better), che ospiterà il Bologna (a 9,50), partirà con i favori del pronostico; equilibrate invece le quote per il big match della giornata che si giocherà all’Artemio Franchi tra la Fiorentina e l’Inter: la vittoria dell’una o dell’altra è quotata a 2,60. Nel lunch match di domenica è favorito il Napoli (a 1,37) che sarà impegnato in trasferta contro il Sassuolo (a 8,00). Cinque partite si disputeranno alle 15: in lavagna Better il Milan (a 1,32), la Sampdoria (a 1,90), la Lazio (a 1,15) e l’Udinese (a 1,87), che giocheranno davanti al proprio pubblico, partiranno favorite rispettivamente contro l’Empoli (a 9,50), il Crotone (a 4,00), il Palermo (a 17,00) e il Cagliari (a 4,10). Il colpaccio del Torino a Verona contro il Chievo è quotato a 2,25, la vittoria dei veneti è a 3,10. Chiuderà la domenica calcistica il posticipo serale di Torino tra la Juventus (a 1,18), reduce dalla straordinaria qualificazione alle semifinali di Champions

League, e il Genoa (a 1,18). Invece la 33esima giornata chiuderà lunedì con il posticipo serale allo stadio Adriatico tra il Pescara (a 10,50) e la super favorita Roma (a 1,24).