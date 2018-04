La domenica di campionato si aprirà con il lunch match tra Cagliari e Bologna, con i sardi dati vincenti a 2.00, i rossoblu a 3.90 e la parità a 3.30. Alle 15.00, invece, continuerà la sfida a distanza tra Inter e Lazio per un posto in Champions League: i nerazzurri faranno visita al Chievo Verona e, per Stanleybet, la vittoria della Beneamata è nettamente il risultato più probabile a 1.50 contro il 6.25 per il successo dei clivensi, mentre il pareggio è piazzato a 4.25. Ancor più distacco nelle quote dei biancocelesti che, nel match casalingo contro la Sampdoria, vedono le proprie chance di successo a 1.33 sull’8.25 per i blucerchiati, con la «X» risultato altrettanto poco probabile a 5.35. Stesso orario anche per le gare tra Udinese e Crotone e tra Atalanta e Torino, con entrambe le formazioni di casa favorite su www.stanleybet.it rispettivamente a 1.95 e 1.55, pareggi a 3.30 e 4.00 e successi esterni a 4.10 e 6.00.