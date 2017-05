Dopo la vittoria della Coppa Italia ai danni della Lazio, la Juventus vuole chiudere anche la pratica scudetto per poi potersi concentrare sulla finale di Champions League. Per vincere il sesto campionato consecutivo però, Buffon e compagni devono battere domenica il Crotone. Per il bookmaker britannico Stanleybet, l’ipotesi che i bianconeri festeggino lo scudetto davanti ai propri tifosi con una vittoria è la più verosimile, quotata a 1.18. Ma attenzione alla voglia dei calabresi di mantenere la categoria: il successo esterno è altissimo a 17.25, anche se la lotta per la salvezza potrebbe dare quella motivazione in più ai calabresi. Il pareggio in questa sfida vale ben 7.25 volte la posta.Grande attenzione anche per la lotta al secondo posto. Negli anticipi di domani, la Roma difende la seconda casella della classifica e fa visita al Chievo Verona partendo super favorita a 1.22. Su www.stanleybet.it la vittoria clivense è offerta alta a 11.75, con il pari fisso a 6.75.Più ostico il match del Napoli, che ospita la Fiorentina in piena lotta per conquistare l’Europa League. I ragazzi di Sarri partono comunque avanti, quotati vincenti a 1.25 mentre il segno X si gioca a 6.25. Il successo dei viola invece, che vogliono sopravanzare il Milan in classifica, è dato in lavagna a 9.50. Rossoneri che giocano invece domenica a San Siro contro il Bologna. I felsinei non hanno più nulla da chiedere a questa stagione e partono quindi sfavoriti a 7.50 contro l’1.40 di Donnarumma e compagni. L’eventualità che il match del Meazza si concluda in pareggio è offerta a 5.25 .Anche l’Inter non ha ancora del tutto rinunciato all’Europa, nonostante il brutto momento. Il possibile rilancio passa dall’Olimpico e dalla sfida alla Lazio. Biancocelesti che, arrabbiati dopo la sconfitta in finale di Coppa, partono rabbiosi e favoriti a 2.00, mentre i nerazzurri affidati a Vecchi, desiderosi di cancellare la sconfitta con il Genoa, sono più staccati a 3.45. Il risultato di parità tra queste due compagini viene dato a 3.80.Da tenere d’occhio anche l’incontro tra Empoli e Atalanta, con la Dea che ha già conquistato l’accesso alla coppa continentale e potrebbe avere poche motivazioni. Questo spera sicuramente Martusciello, che ha bisogno di punti per allontanare lo spettro della retrocessione. Per Stanleybet il successo degli azzurri è il più probabile a 2.25 contro il 3.10 dell’Atalanta, mentre il pareggio è stabile in lavagna a 3.50. Completano il turno: Sassuolo – Cagliari (1 1.80 – X 4.00 – 2 4.20), Udinese – Sampdoria (1 2.05 – X 3.65 – 2 3.45), Genoa – Torino (1 1.90 – X 3.35 – 2 4.25), Pescara – Palermo (1 2.30 – X 3.65 – 2 2.95).