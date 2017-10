La Serie A non si ferma, domani e mercoledì si disputerà la decima giornata di campionato che sarà anche il secondo turno infrasettimanale di questo inizio stagione. Ecco le quote Better. Si parte con la sfida di domani al Meazza tra la favorita Inter (a 1,43) e la Sampdoria (a 6,75), una vera rivelazione in questo primo quarto di campionato. Mercoledì tutte le altre partite. In lavagna Better sono favorite l’Atalanta (a 1,38), il Cagliari (a 1,55), la Fiorentina (a 1,95), la Juventus (a 1,13) e la Roma (a 1,17) che in casa riceveranno rispettivamente il Verona (a 8,50), Benevento (a 6.50), il Torino (a 3,70), la Spal (a 20,00) e il Crotone (a 15,50). Le quote Better sorridono anche al Napoli (a 1,40) e alla Lazio (a 1,75) che in trasferta affronteranno il Genoa (a 7,50) e il Bologna (a 4,75). Sassuolo (a 2,00) avanti nelle quote per il match in casa contro l’Udinese (a 3,75). Dopo aver vinto il derby, al Bentegodi il Chievo (a 3,40) riceverà il Milan (a 2,20) che, tra le polemiche, cercherà il match della svolta.