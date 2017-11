Serie A sempre più avvincente con la dodicesima giornata di campionato che si disputerà nel prossimo week end. Nei due anticipi del sabato su Better è favorito il Bologna (a 1,75) che ospiterà il Crotone (a 5,00) mentre è più equilibrato nelle quote il derby della Lanterna dove è leggermente favorita la Sampdoria (a 2,55) sul Genoa (a 2,90). In casa i rossoblu non hanno ancora vinto mentre i blucerchiati, che sabato saranno ospiti, al “Marassi” hanno ottenuto cinque vittorie in altrettante partite. Il lunch match di domenica si giocherà al Meazza e in lavagna Better i favori del pronostico sono per l’Inter (a 1,45) che ospiterà il Torino (a 6,50). Sei partite si giocheranno nel pomeriggio. Le quote sorridono alla Lazio (a 1,22), al Cagliari (a 1,85), alla Juventus (a 1,05) e all’Atalanta (a 1,30), che tra le mura amiche affronteranno rispettivamente l’Udinese (a 12,00), il Verona (a 4,35), il Benevento (a 35,00) e la Spal (a 10,00), e al Napoli (a 1,37) che sarà impegnato a Verona contro il Chievo (a 9,00). Il blitz della Roma a Firenze è quotato a 2,30, i tre punti per i viola sono a 2,95. Chiuderà la giornata la sfida al Mapei Stadium tra il Sassuolo (a 3,50) e il Milan (a 2,10), con i rossoneri in cerca di un riscatto contro la loro bestia nera che quest’anno è ancora all’asciutto in casa