Con la pubblicazione dei calendari di calcio è conto alla rovescia per la prima di Serie A in programma il 18 agosto. Toccherà alla Juve campione d’Italia battere il primo calcio d’avvio della stagione. Primo avversario della stagione un Cagliari che allo Stadium ha pochissime possibilità di far risultato a scorrere le quote proposte dalla lavagna di BetFlag. L’1 è bancato appena a 1,15, che diventa 7,25 per l’X e ben 18,25 per il 2. Sempre sabato 18, ma alle 20,45, la matricola Verona torna a respirare aria di massima divisione tra le mura amiche contro il Napoli. Per la bandiera delle scommesse azzurri favoriti con il 2 a 1,45, lontanissimo dal 6,50 proposto per la vittoria dei veneti e con l’X a 4,60. Domenica quasi tutti in campo alle 15. L’Inter ospita la Fiorentina e per i bookie è squadra con le carte in regola per fare risultato pieno e offre l’1 a 1,70, che raddoppia a 3,70 per l’X, per poi arrotondare a 5,25 per il 2 viola. Meno scontato il risultato finale tra Sassuolo e Genoa: alto l’1 a 2,15 e con l’X e 2 sostanzialmente vicini rispettivamente a 3,35 e 3,40. La prima del Benevento in A sarà in quel di Genova contro la Sampdoria. Per la matricola campana il primo successo nella massima divisione quintuplica la posta, tre volte tanto l’1 dei liguri a 1,70 e con l’X a 3,70. Esordio in trasferta anche per la Spal a Roma contro la Lazio. A 9,75 il 2 degli spallini lontanissimo dall’1 suggerito a 1,30 e con l’X a 5,25. Alle 18 fischio d’avvio per un interessante Atalanta-Roma, gara tutt’altro che scontata. Per BetFlag l’1 dei bergamaschi è congruo a 3,40, che aumenta leggermente a 3,45 per l’X, ma scende a 2,10 per il 2 giallorosso. Posticipo serale, alle 20,45 di lunedì 21 agosto, per Crotone-Milan. Questa volta, nonostante anche il fattore campo, è la formazione rossonera maggiormente accreditata al successo finale che BetFlag offre a 1,55, ben lontana dal 4,25 per l’X e dal 5,75 per l’1 dei calabresi.