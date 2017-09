Dopo i risultati altalentanti delle squadre italiane nelle competizioni europee, la Serie A torna con la quarta giornata a partire dagli anticipi di domani. Le prime formazioni a scendere in campo saranno Crotone e Inter nel match delle 15.00 allo stadio Ezio Scida e, secondo Stanleybet, la squadra di Spalletti potrebbe vendicare la sconfitta della scorsa stagione e ottenere la quarta vittoria consecutiva: parte nettamente avanti a 1.32. I calabresi, spinti dal caldissimo pubblico di casa, vedono le loro chance di successo bancate a 9.40, mentre il pareggio si gioca 5.35. Ancor più semplice, sulla carta, l’impegno casalingo della Roma contro l’Hellas Verona: il successo dei giallorossi è quotato a 1.19, mentre il colpo esterno della squadra di Pecchia è dato a un alto 14.00 e il pareggio a 7.20. Gara casalinga anche per la Fiorentina, favorita sul Bologna, a 1.53 contro il 6.50 per i rossoblu, parità a 4.10. Domenica tutte le altre gare, a partire dalla trasferta della Juventus a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. I bianconeri vorranno dimenticare la brutta sconfitta in Champions contro il Barcellona e, su www.stanleybet.it, hanno i favori del pronostico a 1.47, mentre il successo dei neroverdi è proposto a 7.50 e il pareggio a 4.20. Nel pomeriggio, derby campano tra Napoli e Benevento: favoritissimi gli azzurri a 1.11 contro il 22.00 per l’impresa impossibile dei giallorossi, parità a 9.50. Il Milan ospiterà l’Udinese partendo avanti a 1.40, mentre una vittoria esterna dei bianconeri si gioca a 7.85 e la «X» a 4.75. Nel posticipo, trasferta impegnativa per la Lazio: la vittoria dei biancocelesti in casa del Genoa è segnata sulla lavagna di Stanleybet a 2.05 contro il 3.70 per il successo del Grifone, pareggio a 3.40