Dopo la pausa per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018 torna la Serie A e, per la terza giornata, sono in programma i due anticipi delle squadre impegnate in Champions League martedì, Juventus e Roma. Si inizia domani alle 18.00 con la formazione di Allegri che ospiterà il Chievo Verona in una gara sulla carta a senso unico: per Stanleybet bianconeri sono favoritissimi a 1.17 contro il 16.00 per i clivensi, pareggio bancato a 7.50. Alle 20.45 sarà il turno della Roma, impegnata in una trasferta più complicata contro la Sampdoria: i giallorossi partono comunque avanti a 1.87 contro il 4.00 dei blucerchiati, mentre la parità si gioca a 3.75. Domenica tutte le altre partite, a partire dalla gara delle 12.30 tra l’Inter e la neopromossa Spal. La formazione di Spalletti non dovrebbe avere grossi a portare a casa il risultato e su www.stanleybet.it ha nettamente i favori del pronostico a 1.23, mentre l’impresa della squadra di Semplici è proposta a 13.00 e il pareggio a 6.20. Alle 15.00, invece, supersfida all’Olimpico tra Lazio e Milan: la gara si presenta molto equilibrata e, secondo Stanleybet, la Lazio è leggermente avanti a 2.50 sul 2.85 degli ospiti, con il segno «X» quotato a 3.30. Chiude la terza giornata la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Napoli, con i partenopei favoriti a 1.33 contro il 9.00 per i rossoblu, pareggio a 5.25. Completano il turno sulla lavagna di Stanleybet Hellas Verona-Fiorentina (1 3.35 – X 3.35 – 2 2.20), Atalanta-Sassuolo (1 1.62 – X 3.85 – 2 5.75), Udinese-Genoa (1 2.35 – X 3.20 – 2 3.20), Cagliari-Crotone (1 1.70 – X 3.70 – 2 5.20) e Benevento-Torino (1 4.40 – X 3.65 – 2 1.82).