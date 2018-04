La Serie A torna con dei match fondamentali per la classifica: si comincia con Cagliari e Udinese nel match delle 15 di domani, con i sardi dati vincenti a 2.45 sul 3.05 per i ragazzi di Oddo, pareggio a 3.10. Alle 18 altri due incontri: il Torino, dopo la combattuta vittoria contro l’Inter di settimana scorsa, parte con i favori del pronostico anche nella trasferta di Verona contro il Chievo, con i clivensi dati a 3.20 contro il 2.25 dei granata, X bancata a 3.30, si legge in una nota. Il Genoa ospiterà il Crotone partendo sopra a 1.85, mentre il colpo dei calabresi è dato a 4.50 e la parità a 3.35. Alle 20.45 si giocherà il primo dei match chiave di questa giornata, con l’Inter che farà visita all’Atalanta all’Atleti Azzurri di Bergamo: la squadra di Spalletti tenterà di sfruttare al massimo il derby di Roma per tornare al terzo o quarto posto, anche se la trasferta contro l'Atalanta si è spesso rivelata particolarmente insidiosa per i nerazzurri. Passando alle quote, per Stanleybet l’Inter parte leggermente con i favori del pronostico a 2.60, mentre l’Atalanta dell’ex Gasperini è vicinissima a 2.70 e il pareggio è il risultato meno probabile a 3.25.