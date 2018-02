L'anno scorso fu una grande festa viola: 2-1 al termine di una gara thriller, con la leadership della Juventus messa a rischio. A distanza di tredici mesi, Fiorentina e Juve tornano a incontrarsi al Franchi, domani sera, in una gara sempre ricchissima di motivazioni. I campioni d'Italia arrivano all'impegno sulla scorta di sette vittorie consecutive e un solo gol subito nelle ultime quindici gare ufficiali. A loro il netto favore del pronostico SNAI: il «2» si gioca a 1,80, il pari è a 3,75, il successo viola vale 4,75. Il match è anche nel confronto tra giovani talenti: il gol di Bernardeschi, ex non più amato dal pubblico di casa, è dato a 4,00; quello di Chiesa vale 5,00. La tenuta difensiva bianconera alza la quota di un gol della Fiorentina fino a 1,55. Molto più probabile una rete bianconera, in lavagna a 1,16. Si orientano sulla Juve anche gli scommettitori SNAI: il 72% delle giocate è sul «2», il 16% va alla «X», il 12% pronostica il colpo della Fiorentina.Mertens a bassa quota.