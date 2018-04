In classifica ci sono dieci punti di distanza, ma per i bookmaker la sfida tra Fiorentina e Lazio parte perfettamente alla pari. Merito dei viola, imbattuti da otto giornate e a porta inviolata da quattro turni: un rendimento ha permesso a Pioli e i suoi di rimanere in corsa per l’Europa a poche ore dalla sfida con gli imprevedibili biancocelesti, feriti dopo l’uscita dall’Europa League ma ancora in lotta per il piazzamento Champions. Dunque, sul tabellone Microgame entrambe le squadre sono offerte a 2,65, con il pareggio (già centrato all’andata) offerto a 3,35. Ultimo confronto a parte - l’1-0 della Lazio in Coppa Italia a dicembre - l’incrocio tra le due squadre difficilmente lesina in fatto di emozioni: nelle sei partite di campionato disputate negli ultimi tre anni, cinque sono finte in Over e Goal. Entrambi gli esiti sono favoriti anche stavolta: almeno tre reti complessive pagherebbero 1,78 (l’Under è a 1,98), il Goal si gioca a 1,58 (No Goal a 2,30).