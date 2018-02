Occupano posizioni molto diverse in classifica, ma entrambe sono alla disperata ricerca di tre punti. Promette scintille la sfida tra Inter e Benevento, nell’anticipo di Serie A in programma domani sera al Meazza: se per l’«1X2» le quote 888sport.it vanno nettamente dalla parte dei nerazzurri, quelle relative ai gol lasciano qualche possibilità ai giallorossi, ancora ultimi ma rinfrancati dalla terza vittoria ottenuta nella massima serie. La squadra di Spalletti, scivolata al quinto posto in classifica, cerca un guizzo dato a 1,24 in lavagna. Lontanissimo il Benevento, sempre ko in trasferta e a quota 12,50, il pareggio è invece a 6,25. Con una squadra rivoluzionata dopo il mercato i gennaio, i giallorossi possono però puntare ad almeno un gol: possibilità data a 1,87 dai quotisti, mentre per l’Over (almeno tre reti complessive tra tutte e due le squadre) vola a 1,50. Più “severe” le scommesse sul risultato esatto, dove il punteggio favorito è il 2-0 per l’Inter (6,75), seguito dal 3-0 a 7,50.