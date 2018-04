Per alcuni è stata una settimana da incorniciare, per altri da dimenticare. Tra quelli che vogliono archiviarla in fretta c’è sicuramente la Juventus che, dopo la rabbia e la beffa dell’eliminazione dalla Champions League all’ultimo minuto, si rituffa in campionato per consolidare il suo primato. A Torino arriva la Sampdoria, in lotta per l’Europa League, ma i blucerchiati sembrano spacciati allo Stadium. Le quote di Sisal Matchpoint parlano decisamente bianconero: la Juve saprà reagire all’eliminazione, la vittoria è appena a 1.20, poche speranze per i doriani, a 14. A riposo forzato a Madrid e autore di una tripletta al Benevento nella scorsa giornata, Dybala potrebbe essere l’arma in più di Allegri, la sua rete è a 1.60, a 4 l’eventualità che sia lui ad aprire le marcature.