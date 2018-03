La prossima giornata di Serie A può considerata decisiva: ad affrontarsi saranno tutte le big del campionato, a partire dal match tra Lazio e Juventus di domani pomeriggio, passando per Napoli – Roma di domani sera e concludendo con il posticipo di domenica, l’attesissimo derby di Milano. Domani alle 18 all’Olimpico, si legge in una nota, la Lazio proverà nell’incredibile impresa di battere la Juventus per la terza volta consecutiva proseguendo nella propria caccia a un posto in Champions League, mentre la Juventus – dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia e in attesa di conoscere il proprio destino in Champions nella gara di ritorno contro il Tottenham – proverà a rimanere agganciata alle spalle del Napoli o addirittura di effettuare il sorpasso in caso di risultati propizi nel weekend. Passando alle quote, i favoriti d’obbligo per Stanleybet sono i bianconeri: il successo esterno è dato a 2.20, ma la Lazio non è molto distante a quota 3.35 e la X è bancata a 3.25.