La decima vittoria consecutiva è a un passo, almeno a guardare l’orientamento di quote e scommettitori. La Lazio vola nelle scommesse sulla prossima giornata di campionato, nella quale troverà un’Udinese battuta cinque volte negli ultimi sei precedenti. Il tabellone 888sport.it prevede un’altra giornata in discesa per i biancocelesti, il cui successo è offerto a 1,27 (solo la Juventus è a una quota più bassa) ed è stato scelto nel 93% delle giocate effettuate. L’ultimo successo dell’Udinese risale al 2014 proprio a Roma: il blitz stavolta si gioca a 10,50 e segnerebbe la terza vittoria consecutiva dei bianconeri, che però si fermano al 3% delle preferenze. Per il pareggio, fermo al 4%, la quota scende a 6,10.