Sull’altra sponda del Tevere, si respira tutt’altra aria. La Lazio fa sul serio e, dopo la cinquina al Chievo Verona, ha conquistato il terzo posto della classifica ed ora cerca i tre punti per rafforzare la sua posizione. I biancocelesti ospitano l’Udinese per il recupero della 12esima giornata. I favoriti d’obbligo sono i laziali, con una striscia di 7 risultati utili consecutivi e 10 reti in 2 gare: il segno 1 è a 1.45. Attenzione però ai friulani, rinati dopo l’arrivo di Oddo e, anche se reduci da 3 pareggi, in ottima forma. La vittoria dei bianconeri vale 6.50, il pareggio è a 4.75. Nessun dubbio tra gli scommettitori di Sisal Matchpoint, il 94% ha puntato sul successo della squadra di Inzaghi.