La domenica calcistica si chiude con il posticipo in programma allo stadio San Siro tra Milan e Sampdoria. Il Milan si presenta alla sfida in piena forma, forte anche della vittoria ottenuta in Europa League, e i tre punti sono sicuri per i bookie: a 1.75 il segno 1, mentre la vittoria dei blucerchiati è offerta a 4.75. A dover vincere è anche la Lazio che in casa con l’Hellas Verona ha ottime chance di riscattare le ultime deludenti prestazioni. Nessun dubbio sulla vittoria giallorossa, a 1.22 mentre si arriva addirittura a 13 per l’impresa dei veneti.