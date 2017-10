Neanche il tempo di metabolizzare gli spettacolari big match dell’ultima giornata che già è tempo di un’altra partita che promette scintille. Stasera alle 20.45 c’è Napoli-Inter, sfida che mette a confronto la capolista attuale con la prima inseguitrice: in caso di vittoria i partenopei potrebbero tentare la prima vera fuga in campionato allontanando le inseguitrici, mentre in caso di trionfo degli ospiti la Serie A avrebbe un nuovo leader. Secondo Stanleybet lo scenario più probabile è il primo, il Napoli nettamente favorito davanti al proprio pubblico a 1.57 contro il 5.60 per i nerazzurri, mentre il pareggio è bancato sulla lavagna di www.stanleybet.it a un interessante 4.25.