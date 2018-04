A Roma arriva un Genoa che non perde da 4 giornate e con la salvezza in pugno. Le quote favoriscono nettamente i giallorossi, pronti a difendere il terzo posto. Il segno 1 è a 1.43, a 7.50 il successo dei rossoblù. I liguri non segnano da 7 gare fuori casa e hanno il secondo peggior attacco della lega. Difficile impensierire Allison, la vittoria della Roma senza subire reti è a 2.17.