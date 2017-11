L’Italia del calcio vuol dimenticare lo shock della mancata qualificazione al Mondiale e la 13esima giornata di Serie A sarà una buona occasione grazie agli spettacolari big match in programma. Ad aprire le danze, domani alle 18.00, sarà l’attesissimo derby di Roma, in cui giallorossi e biancocelesti si contenderanno punti fondamentali per la corsa a un piazzamento nella prossima Champions League. La formazione di Di Francesco, anche grazie al fattore campo, parte leggermente favorita per Stanleybet a quota 2.30 contro il 3.10 per Ciro Immobile e compagni, mentre il pareggio è il risultato meno probabile a 3.40. Ma il ricco piatto di questo sabato di campionato non si ferma qui: alle 20.45 la capolista Napoli ospiterà il Milan cercando di mantenere la vetta, mentre i rossoneri tenteranno il colpaccio che potrebbe rilanciarli verso i piani alti della classifica. Passando alle quote, i favoriti d’obbligo sono i partenopei che, sulla lavagna di www.stanleybet.it, partono avanti a 1.48 sul 6.50 per i ragazzi di Montella, con la parità data a 4.45.Domenica le altre gare, con match più semplici ma comunque carichi di insidie per Juventus e Inter: i bianconeri giocheranno in trasferta in casa della sorprendente Sampdoria di inizio stagione e l’Inter ospiterà l’Atalanta. I bianconeri hanno i favori del pronostico a 1.58, la X si gioca a 4.00 e i blucerchiati si assestano a 6.00. Conto in sospeso, invece, tra Inter e Atalanta, con i bergamaschi guidati dall’ex Gasperini che vorranno vendicare il 7 a 1 subito a San Siro nella scorsa stagione. Secondo Stanleybet, tuttavia, a prevalere tra le due formazioni nerazzurre nel posticipo delle 20.45 dovrebbe essere ancora una volta l’imbattuta Inter di mister Spalletti: Icardi e compagni partono favoriti a quota 1.75 contro il 4.55 per l'Atalanta, mentre il pareggio è segnato in lavagna a 3.85. A chiudere la 13/a giornata di Serie A ci sarà il posticipo del lunedì tra Hellas Verona e Bologna: sulla carta il match si presenta molto equilibrato, con i veneti dati a 2.80 davanti al proprio pubblico, 2.60 per il successo esterno dei rossoblù e parità a 3.20.