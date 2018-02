Si alza il sipario sulla 26esima giornata di Serie A e tutta l’attenzione è rivolta al posticipo in programma domenica sera allo Stadio Olimpico: Roma – Milan.Le squadre arrivano con due stati d’animo e di forma diversi: la Roma è reduce dalla sconfitta subita in Champions League in casa dello Shakhtar Donetsk, mentre il Milan, che già stava attraversando un periodo positivo, è galvanizzato dal passaggio di turno di Europa League.Nonostante questo, si legge in una nota sulla lavagna di Sisal Matchpoint è favorita la Roma, proposta a 1.85, mentre il pareggio è offerto a 3.60. L’affermazione della squadra guidata da Gennaro Gattuso vale 4.25.