Torna la Serie A, con la 26esima giornata. Questa sera alle 20.45 è in programma il big match tra Roma e Milan, due squadre in salute che stanno scalando posizioni in classifica a suon di risultati positivi: secondo i bookmaker di Stanleybet, si legge in una nota, i giallorossi, che vengono da tre vittorie consecutive, sono favoriti a 1.90 sui rossoneri, vincenti in 5 delle ultime 6 gare e bancati a 3.90 su www.stanleybet.it (X in schedina a 3.60).