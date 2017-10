L’ultima sfida giocata all’Olimpico fu da brividi: vinse il Napoli per 2-1, ma la Roma fu protagonista di un memorabile assalto finale, fermato dalle prodezze di Pepe Reina. Le due formazioni si riaffrontano sabato sera nella Capitale: a guardare il loro momento di forma e le quote SNAI per la prossima sfida, ci sono le premesse per un altro match spettacolare. Napoli favorito, ma di poco, soprattutto in ragione dei sette successi in altrettante giornate di Serie A. L’ottavo centro degli azzurri si gioca a 2,40. La Roma risponde con cinque successi di fila tra campionato e Champions e una quota vicina a quella del Napoli, 2,80 per i tre punti ai giallorossi. Sul pareggio (che all’Olimpico manca dal 2012) la proposta più alta, a 3,40. Decisamente più sbilanciato il trend nell’orientamento degli scommettitori: praticamente uno su due ha dato fiducia a Sarri (il 48%), mentre l’«1» della Roma si è fermato al 23%.