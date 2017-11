Nel pomeriggio di domenica a Marassi c’è Sampdoria-Juventus. È un momento brillante per entrambe: due vittorie di fila per la Samp, sesta in classifica, quattro per i bianconeri, ora a un solo punto dalla vetta. Sulle quote del match pesano in maniera evidente i precedenti: contro i blucerchiati la Juve ha una serie di cinque vittorie consecutive, la sesta è data a 1,55 su SNAI. L’ultimo successo della Samp contro la Juve risale al 2013, e arrivò proprio a Marassi: il ritorno dell’«1» pagherebbe 6,25, il pareggio vale 4,00. Anche in questo match le quote indicano l’Over, supportato dalle medie d’attacco delle due formazioni. Sono 24 i gol della Samp, che deve ancora giocare il recupero con la Roma, in 11 partite, 2,1 a gara. La Juve risponde con il miglior reparto del campionato: 35 gol segnati in 12 incontri, 2,9 di media. L’Over “tradizionale” vale 1,73, quello “extralarge” (Over 3,5, 4 o più gol totali) sale a 2,70.