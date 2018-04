Sfida chiave per la salvezza nel turno infrasettimanale di Serie A. Domani, a Ferrara, si affrontano la Spal, quartultima a 28 punti, e il Chievo quintultimo con 30. Chi vince può guadagnare un prezioso allungo sul terzultimo posto, occupato dal Crotone a 27 punti, considerando che i calabresi sono attesi dalla difficilissima gara in casa contro la Juventus. Entrambe, però, dovranno superare gli scogli di fronte ai quali le pongono le loro performance più recenti. La Spal proverà a sbloccarsi dopo cinque pareggi di fila, e la vittoria degli emiliani è data a 2,20 su Snai, mentre il Chievo dovrà uscire dall’impasse relativa alle gare in trasferta. I gialloblu hanno perso le ultime nove gare lontano dal Bentegodi: tornare a punti con un successo pagherebbe 3,65, il pareggio è invece dato a 3,10. Le statistiche, così come le quote, annunciano una gara con meno di tre gol, quindi da Under: la Spal ne ha messi in fila sei, il Chievo ha il terzo peggior attacco della Serie A nelle sfide esterne (soli 11 reti segnate). Una partita con meno di tre marcature complessive viaggia a 1,60.