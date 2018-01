È arrivato alla pausa invernale con un ruolino poco confortante: tre ko di fila per il Verona, battuto dal Napoli nell’ultimo turno di Serie A. I gialloblu sono a rischio retrocessione e il loro allenatore, dicono i bookmaker, è sulla graticola. Fabio Pecchia è il favorito, suo malgrado, nella scommessa sul prossimo tecnico a saltare in Serie A: su di lui si punta a 1,75. Calda anche la panchina di Leonardo Semplici della Spal, che segue Pecchia nel pronostico ed è dato a quota 3,00. Solidissima, invece, la posizione di Roberto De Zerbi, che ha rivitalizzato il Benevento con due vittorie di fila: il suo esonero è dato a 18 volte la scommessa ed è meno probabile, per dire, rispetto a quello di Rino Gattuso, piazzato a 16,00 come prossimo allenatore a saltare. Si punta invece a 12,00 sulla possibilità che il torneo di Serie A prosegua fino al termine senza nessun altro salto della panchina. Quanto ai mister “intoccabili”, i quotisti internazionali eleggono un quintetto i cui componenti sono dati tutti a 101,00: Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, a cui difficilmente l’Atalanta rinuncerà visti gli incredibili risultati che sta centrando.