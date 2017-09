Inizierà questa sera e terminerà domani il turno infrasettimanale, valido per la quinta giornata di Serie A. Tra qualche ora allo stadio Dall’Ara si affronteranno il Bologna e l’Inter: in lavagna Better la vittoria della squadra di Spalletti è quotata a 1,55, il successo dei ragazzi di Donadoni è a 5,35. Il resto delle partite si giocherà domani. Le quote sorridono ad Atalanta (a 1,33), Juventus (a 1,35) e Milan (a 1,25) che tra le mura amiche affronteranno rispettivamente Crotone (a 11,00), Fiorentina (a 9,00) e Spal (a 11,00). Quote favorevoli anche per la Roma (a 1,30), in trasferta a Benevento (a 9,50), e il Napoli (a 2,05) impegnato all’Olimpico contro la Lazio (a 3,35). Dopo le sconfitte nel turno precedente, cercheranno il riscatto il Genoa (a 2,15), che ospiterà il Chievo (a 3,70), e il Verona (a 3,40), che riceverà la Sampdoria (a 2,15). I favori del pronostico Better sono anche per il Cagliari (a 2,20) che in terra sarda affronterà il Sassuolo (a 3,20). Quote più equilibrate per la sfida al Dacia Arena tra l’Udinese (a 2,70) e il Torino (a 2,55).