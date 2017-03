Domenica, alle 12,30, l’antipasto della trentesima giornata sarà Torino-Udinese che vede la formazione granata in vantaggio su BetFlag: l’1 è a 1,85, l’X a 3,70 e il 2 a 4,05. Fiducia accordata anche al Milan che alle 15 farà visita al Pescara di Zeman: 2 particolarmente basso a 1,55, che triplica a 4,45 per l’X per salire a 5,25 per il successo degli abruzzesi. Sempre alle 15 è gara da tripla tra Palermo e Cagliari: 1 a 2,35, X a 3,30 e 2 a 3,00. Ben altre le indicazioni in Fiorentina-Bologna con moltiplicatori a tinta viola con l’1 a 1,50, l’X a 4,25 e il 2 a 6,25.Riflettori puntati alle 20,45 sul match clou della giornata Napoli-Juve. A leggere la lavagna Betflag è gara aperta a qualsiasi soluzione finale, a cominciare dall’1 a 2,50, non distante dal 2 a 2,80 e con l’X a 3,25. Alla stessa ora, ma lunedì sera, l’Inter ospita la Samp e l’1 è suggerito a 1,35, l’X a 5,25 e il 2 a 7,75.