Era già campione d'inverno prima della sosta natalizia, la Juventus si conferma la squadra da battere anche alla fine del girone d'andata della Serie A. I bianconeri battono il Bologna nel posticipo della 19esima giornata e lasciano a più quattro il distacco sulla Roma, in attesa di recuperare il match contro il Crotone. Con un potenziale vantaggio di sette punti sulla seconda in classifica i bianconeri sono sempre più favoriti sul tabellone di 888sport.it: il loro trionfo si gioca a 1,10, mentre la Roma è ben distante. Sui giallorossi si punta già in doppia cifra, a 10 volte la scommessa. Napoli sette punti più giù rispetto alla capolista e dato a 18 contro 1, dopo gli azzurri le quote diventano da capogiro. A 81,00 il successo del Milan, a 151,00 quello della Lazio.