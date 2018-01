La sosta invernale della Serie A permetterà alle squadre di ricaricare le pile, in attesa della ripresa prevista per la prossima settimana con la seconda giornata del girone di ritorno, ma su Better - il marchio di scommesse di Lottomatica - si scommette sulla vincente del campionato: in lavagna è favorita la Juventus (a 1,90), è attualmente seconda in classifica ad un punto dal Napoli capolista (a 2,10). Segue la Roma (30,00) che sta attraversando un momento difficile, poi l’Inter (a 35,00) che nel mese di dicembre ha rallentato la corsa e la Lazio (a 40,00) che invece è in grande spolvero.