Dopo gli anticipi di ieri Milan-Juventus e Roma-Bologna continua l'undicesima giornata di Serie A con sette partite. Si parte alle 12.30 con il consueto lunch match: la Lazio a Benevento cerca punti per rimanere a contatto con le prime della classe. Alle 15 sono in programma cinque partite, con il Napoli che ospita il Sassuolo, per rispondere alla Juventus, con la Fiorentina di scena a Crotone, con le sfide Udinese-Atalanta, Spal-Genoa e Sampdoria-Crotone. Chiude la domenica di Serie A la partita tra Torino e Cagliari, fondamentale per il futuro di Mihajlovic sulla panchina granata. Domani sera è in programma Verona-Inter.