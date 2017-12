Comincia questa sera il 18esimo turno di Serie A, che si giocherà tra oggi e domani. Due le partite in programma: si parte alle 18, col Chievo di Rolando Maran che ospita al Bentegodi il Bologna di Roberto Donadoni e incassa la seconda sconfitta consecutiva. Ospiti subito avanti con Destro, bravo a deviare di testa dopo un calcio d'angolo battuto da Verdi, è Inglese a fare 1-1 prima dell'intervallo, col quarto gol in stagione di testa, meglio di chiunque altro in Serie A. Nella ripresa sono ancora i rossoblù a portarsi in vantaggio, con Verdi, prima di cinque minuti che vedono protagonista, nel bene e nel male, Cacciatore: prima il terzino veronese realizza il 2-2 con un gran sinistro dal limite dell'area, poi scivola a pochi metri dalla sua porta, lasciando la strada spianata a Destro per la doppietta personale, che vale il 3-2 finale per gli emiliani.



Alle 20.45, invece, è il turno della Fiorentina di Stefano Pioli, che dopo i due pareggi nelle ultime due uscite torna alla vittoria contro il Cagliari di Diego Lopez. Partita combattuta, decisa da un gol del subentrato Babacar nei minuti finali, che regala i tre punti ai viola. I sardi chiudono anche in dieci uomini, per l'espulsione - decisa dopo aver consultato il Var - di capitan Joao Pedro, che a palla lontana ha calpestato un piede a Chiesa. Finisce 1-0, con Astori e compagni che si portano momentaneamente al settimo posto in classifica.