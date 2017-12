Dopo i due anticipi del venerdì, prosegue il programma della 18esima giornata di campionato la penultima del girone d'andata.



Nel lunch match delle 12.30 la Lazio surclassa il Crotone per 4 a 0. Gli uomini di Simone Inzaghi erano a secco di vittorie in campionato da due giornate consecutive e dopo un primo tempo anonimo dilagano nella ripresa grazie ai gol di Lukaku, Immobile e nel finale di Lulic e di Felipe Anderson ritornato al gol dopo l'infortunio.



Nella quattro gare in programma alle 15 il Sassuolo batte l'Inter 1-0 con gol di Falcinelli. Il Napoli si conferma capolista battendo la Sampdoria per 3 a 2 grazie ai gol di Allan, Insigne e Hamsik. Negli scontri salvezza: il Genoa con un rigore all'ultimo minuto realizzato da Lapadula batte il Benevento 1-0. mentre in Udinese-Verona la squadra friulana cala il poker, con uno scatenato Barak, doppietta per lui, sempre per i friulani sono andati a segno Widmer e Lasagna. L'ultima gara delle 15 Spal-Torino è terminata 2-2, per i granata doppietta di Iago Falque mentre per gli emiliani sono andati a segno Viviani e Antenucci. Alle 18 Milan-Atalanta e alle 20.45 il big match Juventus - Roma