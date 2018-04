Al via la 34esima giornata di Serie A, in attesa del big match tra Juventus e Napoli ci sono tre anticipi nel sabato.



Alle 15 la Roma, che martedì affronterà il Liverpool nella semifinale d'andata di Champions League, va a Ferrara: caccia a tre punti fondamentali nella corsa al terzo posto, ma la Spal ha bisogno a sua volta di fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione.



Alle 18 è il turno del Sassuolo: reduci da sette risultati utili consecutivi e dalla vittoria nello scontro diretto con il Verona, i neroverdi cercano un'altra vittoria per mettersi in sicurezza contro la Fiorentina, sconfitta nell'ultimo turno dalla Lazio.



Chiude il sabato in serata (20.45) Milan-Benevento.