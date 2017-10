Prosegue la 10° giornata di Serie A, turno infrasettimanale aperto ieri dall'anticipo Inter-Sampdoria: tutte in campo il mercoledì, a partire dall'Atalanta che alle 18.30 ospita in casa l'Hellas reduce dalla sconfitta nel derby di Verona.



Alle 20.45 le altre. La capolista Napoli vuole ritrovare il successo dopo il primo pareggio stagionale e va al Ferraris, dove il Genoa dà la caccia al terzo risultato utile consecutivo. Trasferta anche per la Lazio, di scena a Bologna, mentre la Roma gioca all'Olimpico contro un Crotone che non vince da un mese. Scontro diretto tra Fiorentina e Torino, pari punti a 13 con il Milan, poi due match delicati sul fondo della classifica: il Sassuolo affronta al Mapei Stadium l'Udinese, mentre il Benevento va a Cagliari per la prima di De Zerbi in panchina e per cercare i primi punti della stagione.



Su Calciomercato.com la diretta della 10° giornata di Serie A.