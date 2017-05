Una giornata importante, per Europa e salvezza. Dopo gli anticipi di ieri, è continuato il 35esimo turno di Serie A.



Si è partiti alle 12.30 con l'Atalanta che impegnata in trasferta con l'Udinese non va oltre l'1-1 e spreca una bella occasione per difendere il quinto posto e concede a Inter e Milan, impegnate rispettivamente contro Genoa e nel posticipo contro la Roma l'occasione di accorciare. Al gol di Cristante nel primo tempo risponde Perica.



Alle 15 sono andate in scena sei partite: oltre a quella dei nerazzurri, sconfitti a Marassi dagli uomini di Juric, la Fiorentina pareggia 2-2 in 10 a Reggio Emilia con il Sassuolo (espulso Gonzalo Rodriguez) grazie a Bernardeschi che segna a tempo scaduto, dopo l'errore dal dischetto di Kalinic e le reti di Chiesa, Politano su rigore e Iemmello. Viola che agguantano l'Inter al settimo posto, a quota 56. Il Pescara, già retrocesso, perde in casa contro il Crotone, ancora in corsa per la salvezza grazie alla rete di Tonev. Stesso risultato però per l'Empoli, che batte 3-1 il Bologna, con le reti di Croce, Costa e Pasqual che vanificano il gol di Verdi. Spacciato il Palermo che pareggia a Verona contro il Chievo (Pellissier su rigore e Goldaniga): a tre giornate dalla fine, è a meno 12 dalla terzultima ed è aritmeticamente in Serie B. Vittoria fondamentale in chiave Europa per la Lazio, in casa contro la Sampdoria: finisce 7-3, con i blucerchiati in 10 dal 18' per l'espulsione di Skriniar. Segnano due volte Immobile (22 in campionato), Keita, Hoedt, Felipe Anderson, de Vrij e Lulic, per la Samp Linetty e due volte Quagliarella. Inzaghi ad un passo dalla qualificazione aritmetica in Europa League.