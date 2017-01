Dopo gli anticipi di ieri e il lunch time di Udine, e in attesa di Milan e Juventus, alle 15 vanno in scena altre 4 partite di Serie A.



L'Atalanta di Gasperini vola a Verona per la sfida contro il Chievo: Gasperini dovrà fare a meno di Kessie, in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, e di Gagliardini, in panchina per scelta visto il suo prossimo passaggio all'Inter; Freuler e Grassi prenderanno il loro posto. Sfida, quella con gli uomini di Maran, tra le due sorprese pià liete del campionato.



Anche le due squadre della capitale scendono in campo alle 15. La Roma è chiamata dalla delicata sfida di Genoa, che in casa ha sconfitto sia Milan che Juventus. Senza Salah, Spalletti vuole rispondere al Napoli, vittorioso ieri; la Lazio, invece, attende il Crotone in una sfida che sulla carta sembra non avere storia. Anche per Inzaghi un'assenza di lusso: Keita, anche lui in Coppa d'Africa.



Chiude il programma delle 15 Sassuolo-Torino: Di Francesco riabbraccia Berardi dopo una lunghissima assenza, Mihajlovic può contare su un Iturbe in più nel motore.