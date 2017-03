Dopo gli anticipi di sabato, continua la 27esima giornata di Serie A. Si parte alle 12.30 con la sfida che vale l'Europa tra Atalanta e Fiorentina, probabilmente l'ultimo treno per gli uomini di Sousa per rientrare nella corsa Coppe. Alle 15 sono in programma cinque partite: oltre all'Inter, di scena a Cagliari e a caccia di guizzo Champions League, e la Juventus, che fa visita all'Udinese e tenta l'ennesimo allungo, Palermo, Empoli e Crotone cercano punti salvezza, rispettivamente contro Torino, Genoa e Sassuolo, tre squadre che non possono permettersi passi falsi. Chiude la giornata il match del Dall'Ara tra Bologna e Lazio, in programma alle 20.45.